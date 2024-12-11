ظهور الجليدة بالمناطق الغربية مع طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد

يتميز طقس اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024، بظهور الجليدة بالمناطق الغربية في الصباح ثم يكون مغيما جزئيا على كامل البلاد، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

ويتوقع هطول بعض الامطار المتفرقة اخر الليل قرب السواحل الشرقية لشمال والوسط.

وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تصبح قوية نسبيا اثناء الليل قرب السواحل الشمالية.

يكون البحر قليل الاضطراب ثم متموجا بالشمال.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 11 و16 درجة باشمال والمرتفعات الغربية وبين 17 و 22 درجة ببقية المناطق.