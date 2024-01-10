ظهور الجليدة في الصباح مع بعض الأمطار

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بظهور الجليدة بالمناطق الغربية في الصباح ثم طقس أحيانا كثيف السحب بالشمال و الوسط مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال و سحب عابرة بالجنوب.
تكون الريح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات بالمرتفعات الغربية، أما البحر مضطرب .
تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 12 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 13 و 18 درجة ببقية الجهات.
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