عائدات السياحة والعمل تغطي 120 بالمائة من خدمة الدين الخارجي

يقدر إجمالي عائدات السياحة والعمل (حوالي 11،8 مليار دينار)، بـ 120 بالمائة من خدمة الدين الخارجي التونسي، وذلك حتى 10 سبتمبر 2025، بحسب مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025.

وزادت عائدات السياحة، بنسبة 8،7 بالمائة، لتصل إلى 5،7 مليار دينار، منذ بداية السنة الحالية إلى حدود يوم 10 سبتمبر الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كما زادت عائدات العمل، بنسبة 8،3 بالمائة، لتتجاوز قيمتها 6 مليار دينار.

وتراجعت خدمة الدين الخارجي، من جهتها، بنسبة 4،3 بالمائة، لتتحوّل من 10،2 مليار دينار، يوم 10 سبتمبر 2024، إلى 9،8 مليار دينار، يوم 10 سبتمبر 2025.

وحافظت مدخرات البلاد من العملة الأجنبية، على استقرارها، خلال الأيّام الأخيرة، في حدود 25،5 مليار دينار، في 12 سبتمبر 2025، أي ما يعادل 110 أيّام توريد.

