عام سجن مع النفاذ في حقّ شيماء عيسى

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية يوم الأربعاء 8 ماي 2024، حكما بسنة سجن مع النفاذ في حق الناشطة السياسة والعضو بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي و الانتماء الى تنظيم إرهابي و اتيان امر موحش في حق الذات العلية و عدم الاشعار بجريمة إرهابية.

وأكدت شيماء عيسى في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » أنها لم تتلق أي استدعاء بموعد الجلسة وأنها تفاجأت بالحكم، مشيرة إلى أنه تم الاعتراض على الحكم وعينت جلسة يوم 6 جوان المقبل .

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