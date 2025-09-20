عبد الكبير: معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر صفاقس في ليبيا

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم السّبت، بأن معلومات شبه مؤكّدة تفيد بوجود التونسيين الذين كانوا على متن مركب غادر في رحلة هجرة غير نظامية، من سواحل صفاقس، الاثنين الماضي، على الأراضي الليبية سالمين.

وأكّد عبد الكبير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، قائلا « تفيد معلومات شبه مؤكدة، أن المفقودين في مركب الهجرة غير النظامية، الذي خرج من سواحل صفاقس، منذ الإثنين الماضي، موجودين بالتراب الليبي سالمين، بعد أن فقد الأهالي الإتصال بهم، في انتظار تأكيد المعلومة في الساعات القليلة القادمة ».

وذكر عبد الكبير، أن مركب الهجرة غير النظامية الذي أبحر من سواحل صفاقس، منذ بداية الأسبوع الجاري، به 17 شخصا جنسيتهم تونسية، من ضمنهم عائلتين، وشباب أعمارهم تتراوح بين 18 و25 سنة ».

وأشار إلى أن « المساعي جرت للبحث عن مركب الهجرة غير النظامية، منذ تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي، من قبل المرصد التونسي لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع بعض النشطاء من المجتمع المدني بصفاقس، والأهالي، والأشقاء الليبيين، حيث وردت معلومات تفيد بإمكانية وجودهم في ليبيا ».

كلمات البحث :عبد الكبير;هجرة