عبد الكريم الهاروني يدخل في إضراب عن الطعام

أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن الموقوف كريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة قد دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم الخميس 22 جانفي 2026 وذلك على إثر منعه من حضور جنازة حماته (والدة زوجته).

وفي السياق ذاته، عبرت حركة النهضة عن تنديدها واستنكارها لمنع الهاروني من حضور الجنازة بشكل يتناقض مع ما هو مسموح به في مثل هذه المناسبات العائلية الأليمة، معربة عن انشغالها الشديد من مخاطر تدهور صحة الهاروني جراء هذا الإضراب وهو الذي يشكو منذ مدة من وضع صحي مترد.

