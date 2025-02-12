عبير موسي تدخل في إضراب جوع بداية من اليوم الأربعاء

أعلن المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأربعاء أن موكلته « دخلت في إضراب جوع وحشي بداية من اليوم ».

وتوجه العريبي، في نقطة إعلامية بثّها الحزب على صفحته على منصة « فيسبوك » ، بـ « نداء » لمكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والحقوق في تونس وخارجها لزيارة موسي الموقوفة منذ أكتوبر 2023 على ذمة عدد من القضايا والوقوف على ما وصفه بـ” التنكيل بحقوقها”.

وقال إن عبير موسي تعرضت نهاية الأسبوع الماضي إلى “وعكة صحية” لم تتبين أسبابها وتم “الاكتفاء بتقديم أدوية لها وصفها لها طبيب عبر الهاتف”، وفق تعبيره.

وتحدّث العريبي أيضا عن مثول منوبته اليوم « أمام لجنة التأديب التابعة لسجن النساء بمنوبة » لأنها « قامت بمخالفة تتمثل في حجز نسخة » من ملفات القضايا الملاحقة بخصوصها، معتبرا أن « السر المهني بين المحامي وموكله أصبح غير محمي « .

وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي أعلنت في 3 فيفري الجاري عن « التوقف عن المشاركة في المسار القضائي”، الذي وصفته بـ « الخاطىء والمعيب » ، ولوحت بالتوجه إلى القضاء الدولي.

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