عبير موسي ترفع إضراب الجوع

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الموقوفة منذ تاريخ 03 أكتوبر2023، أن موكلتهم قررت اليوم الخميس 20 فيفري 2025 وضع حد لإضراب الجوع الوحشي وبالتالي رفعه وذلك إستجابة لدعوة قيادات وإطارات وهياكل وقواعد وأنصار الحزب الدستوري الحرّ وتلبية لنداء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي قامت بزيارتها مساء أمس الأربعاء 19 فيفري 2025 عبر وفد من هيئتها المديرة وفرعها الجهوي بنابل الذي تعهد بمتابعة وضعها الحقوقي.

ووفقا لبلاغ أصدرته هيئة الدفاع، فإن عبير موسي ثمنت التضحيات التي تكبدها منضووا الحزب الذين دخلوا في إضراب جوع جماعي وإعتصام مفتوح بالمقر المركزي للحزب.

وأعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي أنّها لن تدَّخر أي جهد للقيام بكافة الإجراءات والتحركات الضرورية من أجل أن تسترجع موسي حريتها وتستعيد حقوقها كاملة، وفق نص البلاغ.

كلمات البحث :إضراب الجوع;عبير موسي