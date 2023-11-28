عبير موسي تُعلن الدخول في إضراب جوع وتتهم النظام القائم بمحاولة اغتيالها

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في رسالة وجهتها من سجنها إلى وزيرة المرأة « المكلفة بحملة مناهضة العنف ضد المرأة » مساء الاثنين، أنها ستوجه بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي على هامش الحملة الدولية السنوية للنضال من أجل مناهضة العنف ضد المرأة لإدانة ما اعتبرته الانزلاق الخطير للنظام التونسي نحو منهج حكم « نظام الخميني في إيران » .

كما أعلنت موسي أنها ستدخل في إضراب جوع على امتداد أيام الحملة المذكورة تنديدا باضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والإنتماء الفكري، محملة المسؤولية القانونية والسياسية للسلطة الحاكمة عن كل مكروه يلحق سلامتها الجسدية، موجهة رسميا للنظام القائم تهمة العنف والتعذيب ومحاولة اغتيالها وتصفيتها جسديا باستعمال الجهاز القضائي والأجهزة الراجعة له بالنظر.

ودعت موسي نساء تونس للتحرك طبق ما يخوله القانون الوطني والدولي للتصدي للخطر الداهم الذي يهدد حقوقهن ومن ورائهن النموذج المجتمعي الحداثي التونسي.

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