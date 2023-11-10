عبير موسي في رسالة للجنة الدفاع عنها: اسحبوا نياباتكم من الملف فهو ساقط شكلا ومضمونا

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في رسالة من مركز احتجازها، هيئة الدفاع عنها بسحب نياباتهم من الملف، معتبرة إياه ساقطا شكلا ومضمونا.

وقالت موسي: « لا تستُروا عوراتهم ولا تُبيضُوا جرائمهم ولا تَقبلوا بدورِ الكومبرس في مسرحيتهم، أُتركوهم في مواجهة مباشرة ومكشوفة معي لينفّذوا مخطط اغتيالي بإستعمال أحكام القضاء وبتوظيفِ سيطرتهم على كل أجهزة الدولة وليُلطخوا مساراتهم بدم امرأة تونسية رفضت دخول بيت طاعة الظلاميين وزعزعت عرشهم بقوة الحجة والدليل وترفُضُ اليوم الصمت على جريمة إسقاط الدولة وحكمها بالقرعة وضربِ وحدة شعبها وتعريضها للمخاطر » .

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