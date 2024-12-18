عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يرتفع الى 9 مليار دينار موفى اكتوبر 2024

ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى اكتوبر 2024، وعلى اساس سنوي، بنسبة 17 بالمائة ليبلغ قرابة 9 مليار دينار مقابل 7ر7 مليار دينار سجلها مع موفى اكتوبر 2023.

وأوضح المرصد الوطني للطاقة ، في نشرية الوضع الطاقي لشهر اكتوبر 2024، ان نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 24 بالمئة مع موفى أكتوبر 2024.

وانخفضت قيمة صادرات الطاقة، نهاية أكتوبر 2024، بنسبة 9 بالمائة مرفوقة بارتفاع في الواردات بنسبة 9 بالمائة مقارنة بموفى أكتوبر 2023، وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.

وتوجد في تونس الى حدود موفى اكتوبر، 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول و56 امتياز استغلال منها 44 في طور الانتاج في حين تم حفر بئر استكشافية جديدة برخصة « جناين الجنوبية » وتسجيل اكتشاف « عزيزة 1″، وفق المصدر ذاته.

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