عددهم 850 عونا: جامعة الأساسي تُعلن إمضاء قرارات ترسيم أعوان وقتيين بعدد من الجهات

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أنه تم إمضاء قرارات ترسيم الأعوان الوقتيين بالجهات زغوان والمهدية وتطاوين وعددهم 850 عونا وقتيا وسيقع تمكين المندوبيات ذات الصلة من قائمات المترسمين هذا اليوم الموافق لـ26 أفريل 2024.

أما جهات سليانة نابل وتوزر فقد بلغ عدد الأعوان الوقتيين فيها ألفا وسيتم إمضاء قرارات ترسيمهم هذا اليوم وستصل قائماتهم إلى المندوبيات ذات الصلة في أجل أقصاه يوم الإثنين 29 أفريل الجاري.

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