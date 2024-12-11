عدد الشركات الأهلية المحدثة في تونس 123 شركة إلى غاية 3 ديسمبر 2024



كشفت سهام سليماني عضو بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني أن عدد الشركات الأهلية المحدثة إلى غاية 03 ديسمبر 2024 بلغت 123 شركة أهلية محدثة تحصلت 36 منها على الموافقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن، وتم تسجيل 21 منها دخلت طور النشاط الفعلي. وقد أوضحت سهام سليماني أن توزيع الشركات الأهلية حسب الصنف كان كما يلي 97 شركة أهلية محلية و 26 شركة أهلية جهوية. وحسب الولايات فإن عدد الشركات في ولاية باجة بلغ عدده 14 شركة أهلية محلية وهي الأعلى وطنيا تليها ولاية صفاقس بعدد8 شركات أهلية محلية أما أدناها ولايتي تونس وأريانة بشركة وحيدة في كلّ منهما.أما المنستير فقد تم تسجيل 3 شركات أهلية جهوية وفي ولاية سوسة 3 شركات محلية. وكانت قد عرضت سهام السليماني هذه الاحصائيات صباح اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024 بمدينة سوسة خلال انعقاد « منتدى الشركات الأهلية : المبادرة الجماعية الى النفع الاجتماعي » تحت إشراف وزير الداخلية خالد النوري.وضم المنتدى ورشات عمل حول الذكاء الاصطناعي وابتكار أفكار جديدة لبعث مشروع.كما تم تخصيص جناح لهياكل الدعم والمساندة والتمويل.

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