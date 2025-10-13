عدم سماع الدعوى في حق وزير البيئة الأسبق رياض الموخّر

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حقّ الوزير الأسبق للبيئة رياض الموخر، وإطار بالحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.

وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت بسجن رياض الموخر، مدة 3 أعوام وعاميْن اثنيْن في حق إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة، في قضية بصفقة عمومية مبرمة من طرف الوزارة لشراء سيارات.

وخلال الطور الابتدائي قضت المحكمة بسجن الوزير 3 سنوات قبل قرار الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، الإفراج عن رياض الموخر وإبقائه بحالة سراح على ذمّة القضية قبل أن تقضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى.

