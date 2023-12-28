عزيز دوقاز يتوّجُ ببطولة النخبة العربية للتنس

تُوّج اللاعب التونسي محمد عزيز دوقاز المصنف 234 عالميا، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 بلقب بطولة النخبة العربية الثالثة للتنس في الدوحة، إثر فوزه في الدور النهائي على السوري محمد حازم نو المصنف 472 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2 .

وكان دوقاز تغلب في الدور نصف النهائي علي اللبناني هادي حبيب 2-0

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة النخبة العربية الثالثة أقيمت على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس بمشاركة أفضل 16 لاعبا عربيا وفقا لترتيبهم فى التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

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