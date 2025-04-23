عضوان بالبرلمان الأوروبي يزوران تونس من 28 إلى 30 أفريل الجاري

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اليوم الأربعاء23 أفريل 2025، بقصر باردو Giuseppe Perrone سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، بحضور ضحى السالمي، النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب متانة علاقات التعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وما تشهده من تطوّر متواصل على مختلف الأصعدة، مبرزا الرغبة المشتركة لمزيد دعمها لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأكاديمية.

كما أبرز دور العلاقات بين البرلمانيين وإسهامها الفاعل في تعزيز التعاون التونسي الأوروبي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وأشار في هذا الصدد الى تكوين مجلس نواب الشعب لمجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المأمولة، وتجسيدا للدور الذي تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية.

من جهته أعرب Giuseppe Perrone سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي يقوم على أساس الشراكة والاحترام المتبادل، مبرزا مختلف المساعي والمبادرات الرامية الى تعزيزه عبر التواصل الدّائم بين المسؤولين والمؤسسات والمنظمات وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

كما شدّد على أهمية دور البرلمانيين في دفع التعاون التونسي الأوروبي، ورحّب في هذا الصدد بتكوين مجلس نواب الشعب لمجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، معلنا بالمناسبة عن الزيارة التي سيؤدّيها إلى تونس من 28 إلى 30 أفريل 2025 عضوي البرلمان الأوروبي النائبان الإيطاليان Giorgio Gori، و Ruggero Razza، معربا عن أمله في أن تكون اطارا ملائما لتعميق الحوار وتباحث سبل تعزيز التعاون بين النواب التونسيين ونظرائهم الأوروبيين. وأكّد في هذا الصدد أنّ التعاون بين بلدان ضفتي المتوسط لا يقتصر على مواضيع الهجرة بل يتجاوزه الى شراكة شاملة تخدم مصالح الجانبين.

وقد رحّب إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بالزيارة المنتظرة لوفد البرلمان الأوروبي الى تونس، معربا عن أمله في ان تفتح افاقا جديدة للتعاون القائم بين الجانبين وان تكون إطارا لتباحث مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها المتصلة بالتعاون والامن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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