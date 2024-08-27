عطب مفاجئ على تجهيزات ضّخ المياه الصالحة للشرب بمحطة الصخيرة باتجاه مدينة تستور

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن عطبا مفاجئا طرأ مساء الاثنين، على تجهيزات الضّخ بمحطة الصخيرة باتجاه مدينة تستور مما انجرّ عنه تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب.

واضافت الشركة، الثلاثاء في بلاغ، ان الاضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب سجل انطلاقا من منتصف ليل الاثنين 26 أوت 2024 بمدينة تستور ومناطق الصخيرة وأولاد سلامة من معتمدية تستور التابعة لولاية باجة.

ومن المنتظر، وفق البلاغ، استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا انطلاقا من الساعة الواحدة من بعد زوال الثلاثاء 27 اوت 2024، بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب.

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