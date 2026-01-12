عطب مفاجىء على مستوى إحدى خطوط إنتاج المياه المحلاة بمحطة تحلية مياه البحر بجربة

اخر تحديث : 12/01/2026
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (إقليم جربة) عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب شمل معتمديتي حومة السوق وميدون، وذلك نتيجة حدوث عطب مفاجئ على مستوى إحدى خطوط إنتاج المياه المحلاة بمحطة تحلية مياه البحر بجربة.
ومن المنتظر، وفقًا لبيان الشركة، أن يستأنف التزويد بصفة طبيعية وتدريجية بداية من الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، وذلك فور استكمال أشغال الإصلاح التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة لمعالجة العطب.


