تفويض عفاف شاشي بإمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية

تم تفويض عفاف شاشي حرم الطياري، رئيسة ديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالإمضاء نيابة عن الوزيرالمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بصفة وقتية، على تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، وذلك بموجب قرار نشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 ماي 2026.

ويستثني هذا التفويض، قرارات العزل، التي لا تتّخذ إلاّ من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية.

