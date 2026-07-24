عفو رئاسي خاص على السجينين العياشي زمال ووديع الجريء

اخر تحديث : 24/07/2026
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

عفو رئاسي خاص على السجينين العياشي زمال ووديع الجريء

بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية ، تمتع السجينان العياشي زمال، رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، ووديع الجريء ، الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، بعفو رئاسي خاص ، وفق ما أفاد به مصدر مطلع اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ويؤدي هذا العفو الخاص ، إلى الإفراج عنهما.

تجدر الإشارة الى أن العفو الخاص شمل 2439 سجينا ، إلى جانب تمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها.


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