عفو رئاسي خاص على السجينين العياشي زمال ووديع الجريء

بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية ، تمتع السجينان العياشي زمال، رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، ووديع الجريء ، الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، بعفو رئاسي خاص ، وفق ما أفاد به مصدر مطلع اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويؤدي هذا العفو الخاص ، إلى الإفراج عنهما.
تجدر الإشارة الى أن العفو الخاص شمل 2439 سجينا ، إلى جانب تمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها.
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