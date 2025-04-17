على خلفية انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات … ايقاف السباح أيوب الحفناوي لمدة 21 شهرا

أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للالعاب المائية ايقاف السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي لمدة 21 شهر على خلفية انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات وعدم التواجد بالعنوان المحدد من طرفه اثناء الزيارات الفجئية التي قامت بها الوكالة الدولية للاختبارات.

وقالت وحدة النزاهة في بيانها أن العقوبة دخلت حيز النفاذ يوم 11 افريل 2024 على ان تتواصل الى غاية 10 جانفي 2026 مشيرة الى ان الحفناوي اعترف بأنه ارتكب ثلاث حالات انتهاك في علاقة بمكان تواجده خلال فترة 12 شهرا ما يتعارض مع المادة 2-4 من قواعد مكافحة المنشطات للاتحاد الدولي للالعاب المائية. كما اكدت ان الحفناوي قبل عقوبة 21 شهرا المسلطة عليه.

وكانت الوكالة الدولية للاختبارات سجلت خلال زياراتها الفجئية التي قامت بها من أجل اخضاع الحفناوي لاختبارات مراقبة تناول المنشطات عدم تواجده بالعنوان المحدد من طرفه في ثلاث مناسبات خلال نوفمبر 2023 وجانفي وأفريل 2024 وهو ما يتعارض مع اللوائح الدولية المعمول بها ما جعله يكون عرضة لعقوبة لمدة 20 شهرا من 31 جويلية 2024 الى 30 مارس 2026 وحرمانه من ممارسة اي نشاط رياضي قبل أن يستانف الحفناوي العقوبة الصادرة في حقه.

يذكر ان الحفناوي (22 عاما) كان قد توج خلال دورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2020+1 بالميدالية الذهبية لسباق 400م سباحة حرة.

كما أحرز خلال شهر ديسمبر من العام ذاته الميدالية الفضية لسباق 1500م سباحة حرة ضمن بطولة العالم (حوض صغير) بالعاصمة الاماراتية أبوظبي قبل أن يتالق بشكل لافت في بطولة العالم بمدينة فوكوويكا اليابانية في جويلية 2023 بتتويجه بذهبيتي سباقي 800م و1500م سباحة حرة اضافة الى فضية سباق 400م سباحة حرة.

كلمات البحث :أيوب الحفناوي;ايقاف;مكافحة المنشطات