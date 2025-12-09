عمادة الأطباء تتقدّم بشكاية ضد برنامج تلفزي

أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدم رسميا بشكاية ضد برنامج تلفزي قدم حلقة حول « إمكانية علاج السرطان بالتطبب والتدجيل والحشائش عن طريق شخص لا علاقة له بالطب، و ذلك لما فيه من خطر على صحة المواطن التونسي ».
وأكّدت العمادة الوطنية أن « علاج مرض السرطان له أدوية خصوصية وبروتوكوليات علاجية توصف من قبل الاطباء المختصين لا غير و التي أثبتت نجاعتها.
يُشار إلى أنه تمّ بث حلقة في برنامج لقناة الحوار التونسي أثارت جدلا كبيرا، بخصوص مشعوذة تدّعي علاجها لمرضى بالسرطان.
