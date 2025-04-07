عمادة الأطباء تتّخذ إجراءات تأديبية ضد طبيبة شككّت في سلامة تلقيح

أعلنت عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس سامية طرابلسي غويلم، اليوم الاثنين، بأن المجلس التأديبي للعمادة شرع في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد طبيبة مسجلة في العمادة، كانت قد نشرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في سلامة التلقيح المضاد لفيروس الورم الحليمي وتحذر من تأثيره على الصحة الإنجابية للفتيات.

وأضافت غويلم وهي طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، إن التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي آمن وفعال ولا يمكن التشكيك فيه، موضّحة أن الدولة سخرت مجهوداتها لادراج هذا اللقاح ضمن الرزنامة الوطنية للتلاقيح وتوفيره بصفة مجانية من أجل الوقاية من سرطان عنق الرحم الذي تصاب به قرابة 400 إمرأة سنويا في تونس وغالبا ما يتم التفطن إليه في مراحل متأخرة.

وأكدت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس، لن يتوانى في إتخاذ كل الإجراءات الردعية ضد هذه الطبيبة بعد تعمدها التصريح بمعطيات مغلوطة وبث إشاعات حول مخاطر التلقيح ضد الورم الحليمي على الصحة الإنجابية للفتيات ودعوتها التونسيين إلى رفض تلقيح بناتهم.

وشددت على أن هذا اللقاح يتمتع بنفس مستويات السلامة والفعالية والجودة لكل اللقاحات الأخرى المقدمة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح في تونس.

وأشارت عضو عمادة الأطباء التونسيين إلى أن العمادة تتابع في الفترة الأخيرة تداول فيديوهات أخرى لأشخاص يدّعون أنهم أطباء وغير منتمين للعمادة، ويحثون فيها الأولياء على عدم تلقيح بناتهم، داعية وزارة الصحة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم من أجل حماية الأمن القومي الصحي للمواطنين وضمان نجاح حملة التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي.

يُشار إلى أنه بالتزامن مع انطلاق التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي الاثنين 7 أفريل الجاري في تونس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تشكك في سلامة هذا التلقيح وتدعو إلى مقاطعته، ومن بينها فيديو لطبيبة تحذر من التأثيرات السلبية للقاح على الصحة الإنجابية للفتيات وتسببه في العقم، حسب اعتقادها.

كلمات البحث :إجراءات;طبيبة;عمادة الأطباء