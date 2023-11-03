عمار يوجه رسائل لعدد من نظرائه في الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان على فلسطين

وجّه نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج رسائل إلى عدد من نظرائه في الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وعديد الدول لاسيما الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الأمناء العامّين لمنظّمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظّمة التعاون الإسلامي والاتّحاد الافريقي والمنظمة الدولية للفرنكفونية والممثل السّامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على إثر تواصل العدوان الوحشي لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني ، وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي وغير المسبوق في التاريخ الحديث في غزّة.

وأكّد الوزير، في هذه الرسائل ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف من أجل وقف فوري للعدوان على فلسطين المحتلة ، وللاستهداف الممنهج للمدنيين العزّل، وفتح كل القنوات من أجل إيصال المساعدات الانسانيّة العاجلة بشكل آمن ومستدام، وكذلك تعميق التشاور والتحرك لانهاء آخر معاقل الاستعمار في العالم بإرجاع الحق الفلسطيني دون مماطلة أو تسويف .

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