عملية تحري شهر رمضان ستجرى مساء الجمعة المقبل بالأقاليم الخمسة للبلاد

ستجرى عملية تحري هلال شهر رمضان المعظم بعد غروب شمس يوم الجمعة 28 فيفري 2025 بالبلاد التونسية بخمسة مراكز موزعة حسب الأقاليم.
ومراكز تحري هلال رمضان المعظم لسنة 1446 هجري حسب الأقاليم كالآتي:
الإقليم الأول : بولاية الكاف بمحطة الرصد الجوي بالكاف.
الإقليم الثاني : بولاية تونس بهضبة سيدي بالحسن الشاذلي.
الإقليم الثالث : بولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان.
الإقليم الرابع : بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر.
الإقليم الخامس : بولاية مدنين بسيدي جمور بجزيرة جربة.
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