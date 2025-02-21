عملية تحري شهر رمضان ستجرى مساء الجمعة المقبل بالأقاليم الخمسة للبلاد

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6 دول عربية تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك أعلنت 6 دول عربية أن يوم غد الاثنين 6 ماي 2019، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 ...

رصد هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أفريل أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاثاء، أن عملية رصد هلال بداية شهر رمضان المعظم ستجر ...

غدًا: تحرّي رؤية هلال رمضان يتم مساء يوم غدٍ الأربعاء 22 أفريل 2020 الموافق لــ 29 شعبان 1441 هجري، تحري رؤية هلال شهر ...