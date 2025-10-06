عمليتان ناجحتان لزرع الأعضاء في القيروان

شهدت ولاية القيروان الأسبوع الجاري، نجاح عمليتين لزرع الأعضاء من متبرّع يبلغ من العمر 32 سنة، بفضل تنسيق طبي متكامل بين مستشفيات ابن الجزار بالقيروان، فطومة بورقيبة بالمنستير، سهلول بسوسة، وشارل نيكول بتونس، تحت إشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.

وأكدت وزارة الصحة، أن عائلة المتبرّع اختارت أن تُحوّل الفقد إلى أمل، لتنقذ أرواحًا كانت في انتظار فرصة للحياة.

رحم الله المتبرّع وجزاه عن إنسانيته خير الجزاء، وشكرًا للفرق الطبية والإطارات الصحية على مهنيتها العالية، ولعائلته على شجاعتها النبيلة.

