عميد المحامين يطلب من رئيس الجمهورية التدخل العاجل لردّ الأمور إلى نصابها

طلب عميد المحامين حاتم مزيو في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، من رئيس الجمهورية التدخل العاجل لرد الأمور إلى نصابها للتفريق بين مسألتين، وهو أن من ارتكب مخالفة أو خرق القانون يتحمل مسؤوليته ّأمام قضاء مستقل مع ضمان محاكمة عادلة دون استعمال للقوة مع ضرورة احترام الحقوق والحريات وحرمة هيئة المحامين .

وأكد مزيو أن هيئة المحامين لا تحمي أي طرف يرتكب جرائم لكن يجب أن يتمتع بمحاكمة عادلة، مضيفا: « المحاماة التونسية مستقلة وواعية وبوصلتها واضحة.. لن تركع والتصعيد الممنهج ضد المحامين والتجريم والتحريض عليهم أمر غير مقبول » .

واعتبر مزيو أننا اليوم أصبحنا في وضع تنفذ فيه بطاقات الجلب وقرارات الإيداع كأنها مُعدّة مسبقا، مشددا على أن القانون ليس بالتعليمات بل بقضاء مستقل، نافيا أن يكون لديهم أي هدف سياسي بل هدفهم هو الدور الوطني والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات.

كلمات البحث :تدخل;رئيس الجمهورية;عميد المحامين