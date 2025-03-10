عميد المهندسين : «نحو 39 ألف مُهندس تُونسي غادروا أرض الوطن»

ذكر عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون أن 39 ألف مهندس تونسي غادروا أرض الوطن من مجموع 90 ألف مهندس مسجل بالعمادة.

وأضاف عميد المهندسين، في جلسة استماع برلمانية عُقدت سابقا وورد مضمونها في تقرير للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي بشأن مقترح قانون يتعلق بالتعليم العالي الخاص نشرته خلال الأسبوع المنقضي، أن العدد الجملي للطلبة من خريجي الهندسة يفوق سنويا الـثمانية آلاف مهندس، وأن معدل المُغادرين يوميا لأرض الوطن يبلغ 20 مهندسا.

وقدر تكاليف تكوين المهندسين سنويا في تونس بنحو 650 مليون دينار، منبها من استمرار نزيف هجرة المهندسين وما ينجر عنه من إهدار للإمكانيات البشرية.

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