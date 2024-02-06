عناصر المنتخب الوطني يتألّقون في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال بمصر

تألّق عناصر المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2024، التي تستضيفها مصر بالإسماعيلية، خلال الفترة من 02 إلى 10 فيفري الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وقد تحصلت:
-البطلة آية العوادي، وزن 55 كغ على ذهبية النتر وفضية الخطف وذهبية المجموع
-البطلة الشابة إسراء البجاوي، 55 كغ، على ذهبية الخطف وفضتي النتر والمجموع
-البطلة الشابة تسنيم بن وادة 49 كغ وصاحبة 18 ربيعا، على المرتبة الرابعة في منافسات الخطف ولم تتفوق في منافسات النتر في أول مشاركتها الدولية والقارية.
كلمات البحث :البطولة الأفريقية;المنتخب الوطني;رفع الأثقال
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