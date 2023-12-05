عودة الجولان العادي للمترو رقم 4 بصفة عادية



تمكنت الوحدات التابعة لشركة نقل تونس من تأمين عودة جولان خط المترو رقم 4 بصفة عادية في الاتجاهين بداية من الساعة السابعة و 35 دق مساء، وذلك بعد تأمينها في مرحلة أولى لجولان العربات على سكة واحدة بين محطتي خير الدين وباردو ثم تأمين الجولان في مرحلة ثانية على سكة واحدة على امتداد مسلك الخط.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنّها سجّلت عشية اليوم، وتحديدا على الساعة الرابعة و10 دق بعد الزوال خروج العربة الأمامية للمترو عدد 4 عن السكة على مستوى محطة باردو.

وأوضحت الشركة أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف الركاب مقابل تسجيل أضرار مادية. وبينت أن الحادث تمثل في حياد العربة المتجهة إلى وسط العاصمة عن السكة واصطدامها بالحاجز الحديدي، الذّي تسبب عند سقوطه في إلحاق أضرار مادية بباب عربة المترو المتوقفة بالمحطة في اتجاه منوبة.

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