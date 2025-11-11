عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات

أعلن معهد صالح عزيز عن استئناف العمل بتقنية العلاج بالليزر بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات وهي تقنية تستخدم في علاج الأورام وغيرها من الحالات، وخاصة في علاج انسداد القصبات الهوائية، حسب ما جاء في بلاغ للمعهد بصفحته على فيسبوك.

وأضاف المعهد أنه تم أمس الاثنين استعمال الجهاز الجديد لأول مرة، وهو جهاز بديل عن القديم، بعد تركيبه من قبل الشركة المصنّعة التي تولّت أيضا تكوين الإطار الطبي وشبه الطبي على كيفية استخدامه.

وثمّن المعهد مجهودات الاطارات الطبية وشبه الطبية من قسمي جراحة أورام الأنف والحنجرة والفكين وقسم التخدير والإنعاش على مجهوداتهم في تقديم أفضل الخدمات.

