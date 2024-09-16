المؤسسات التربوية تستقبل اليوم أكثر من مليوني تلميذ

تستقبل المؤسسات التربوية بجميع مراحلها الابتدائية والاعدادية والثانوية اليوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري 2 مليون و354 ألفا و820 تلميذا، بزيادة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بعدد التلاميذ في الموسم الدراسي الفارط، حسب معطيات حول العودة المدرسية 2024 / 2025 تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء من وزارة التربية.

ويتوزع هؤلاء التلاميذ إلى 1 مليون و92 ألفا و220 تلميذا مسجلا بالمرحلة الابتدائية باحتساب السنة التحضيرية و1 مليون و262 ألفا و600 تلميذ بالمرحلة الإعدادية (عام وتقني) والتعليم الثانوي.

كما تسجل العودة المدرسية الحالية زيادة بـ 814 فصلا بنسبة 0.9 بالمائة، ليبلغ العدد الجملي للفصول 90 ألفا و635 فصلا تتوزع إلى 37 ألفا و892 فصلا بالمرحلة الابتدائية باحتساب السنة التحضيرية و52 ألفا و743 فصلا بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي.

وأظهرت معطيات وزارة التربية زيادة طفيفة بنسبة 0.4 بالمائة في عدد المدرسين (قارون ومتعاقدون) خلال السنة الدراسية الحالية أي بزيادة 636 مدرسا جديدا، ليبلغ العدد الاجمالي للمدرسين 154 ألفا و779.

وتعزز عدد المؤسسات التربوية في الموسم الدراسي الجديد بزيادة 37 مؤسسة مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة، ليبلغ عددها الجملي 6163 مؤسسة، وفق المصدر ذاته.

كلمات البحث :المؤسسات التربوية;تلاميذ