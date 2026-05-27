عيد أضحى مبارك

يُحيي المسلمون في كامل أنحاء العالم اليوم الأربعاء 27 ماي 2026، عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

ويحل عيد الأضحى كل سنة هجرية في العاشر من ذي الحجة، ويوصف بأنه يوم « الحج الأكبر » إذ يقوم فيه المسلمون بأداء هذه الشعيرة المقدسة، ألا وهي ذبح أضحية العيد تقربا إلى الله عز وجل.

وارتبط عيد الأضحى بقصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، إذ رأى في المنام رؤيا أمره الله فيها بالتضحية بابنه إسماعيل، وعندما همّ بتطبيق هذه الرؤيا بذبحه فداه الله بذبح عظيم، وهي القصة التي يؤكدها القرآن الكريم في آيات منها قوله تعالى: « فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتلّه للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم » [سورة الصافات: 102-107].

