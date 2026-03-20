عيد فطر مُبارك

اخر تحديث : 20/03/2026
من قبل | نشرت في : الدين,تونس

تحتفل تونس على غرار عدد من الدول الإسلامية اليوم الجمعة 20 مارس 2026، بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
وبهذه المناسبة، تتقدم أسرة Tunisien.tn بأجمل التهاني للشعب التونسي وللأمة الإسلامية جمعاء .

وكانت معظم الدول العربية والإسلامية قد أعلنت احتفالها بعيد الفطر 2026 (1447 هـ) اليوم الجمعة، كأول أيام شهر شوال، بينما أعلنت دول أخرى كسنغافورة، وباكستان، وإيران، ودول أخرى أن السبت هو أول أيام العيد لعدم ثبوت الرؤية.
ويأتي عيد هذه السنة بروح جديدة لتزامنه مع الذكرى 70 لإعلان الاستقلال وكل عام وتونس الخضراء بألف خير ورحم الله كل الشهداء والمقاومين الأشاوش من أجل الدفاع عن الأرض.


