غار الملح: العثور على جُثّة البحار المفقود منذ أسبوع

عُثر صباح اليوم الاثنين، على جثة فتحي اسطنبولي البحار المفقود منذ قرابة أسبوع من طرف الحرس البحري والحماية المدنية ببحيرة غار الملح.

وقد تمّ انتشال الجثة ونقلها إلى اليابسة على أن يتم تحويلها الى المستشفىً الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للقيام بعملية التشريح وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

يُشار إلى أن فرق غطس ومتطوعين وحرس بحري وجيش وحماية مدنية ساهموا طيلة فترة فقدان البحار منذ يوم الثلاثاء المنقضي، في عمليات البحث التي انتهت بالعثور على جثمانه صباح اليوم.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

