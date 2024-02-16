غازي الشواشي يعلّق اضراب الجوع

اخر تحديث : 16/02/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

غازي الشواشي

أعلنت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين في بلاغ لها، أن الموقوف غازي الشوّاشي قام بتعليق إضرابه عن الطعام بعد تعرّضه الى آلام حادّة على مستوى المعدة جرّاء أخذه مضادّات حيويّة أثناء الاضراب واقناعه من طرف طبيبة السجن بضرورة تعليق الاضراب بشكل فوري لإمكانية تعرضّه لمضاعفات خطيرة نظرا لخضوعه لعمليّة جراحيّة في السابق تمّ خلالها استئصال جزء من المعدة وأنّه يعاني لحد اللحظة من قرح في المعدة.
وأكدت التنسيقية أن كلاّ من جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وعصام الشّابي وخيّام التركي مصرّين على مواصلة الاضراب ومتمسّكين بمطالبهم وحالتهم النفسيّة والجسديّة طيبة، وفق البلاغ.


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