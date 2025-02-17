غدا الثلاثاء: جلسة عامة لمجلس الشعب و5 أسئلة شفاهية موجهة لوزير السياحة

يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء بداية من الساعة العاشـرة صباحا، جلسة عامة يتضّمن جدول أعـمالها توجيه خمسة أسئلة شفاهية من النواب إلى وزير السياحة.

وأفاد بلاغ صادر اليوم عن مجلس نواب الشعب بأن عرض الوزارة سيتمحور حول مواضيع “المناطق السياحية المتضررة، التي أصبحت في وضعية كارثية” و”استراتيجية الوزارة بخصوص السياحة الداخلية والتكوين في المجال السياحي”، فضلا عن “خطة الوزارة في مجال السياحة الثقافية والسياحة الإيكولوجية والبديلة”.