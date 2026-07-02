غدا الجمعة: انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في البكالوريا 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026، ابتداء من غد الجمعة 3 جويلية وإلى غاية 5 جويلية 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية، الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة لشعبة الآداب.

ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل، الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع المخصص للتوجيه، والمنشور عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 17 أفريل 2026.

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