غدا الخميس: دخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة

تعلم وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية المضمّنة بالقائمة المصاحبة سيكون بصفة مجانية يوم الخميس 04-09-2025.

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وتذكر وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح:

-أول كل أحد من كل شهر

-يوم 18 -04-2025: الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم

-يوم 18 -05-2025: الموافق لليوم العالمي للمتاحف

-العطل الرسميّة

كلمات البحث :المواقع الأثريّة;دخول مجاني;متاحف