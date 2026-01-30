غدا السبت: تعليق الدروس بمعتمديتيْ نفزة وعمدون

قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في باجة تعليق الدروس كامل يوم السبت 31 جانفي 2026 بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة ومؤسسات ومراكز التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال بمعتمديتيْ عمدون ونفزة، وذلك إثر تواصل التقلبات المناخية التي تشهدها الولاية، وما صاحبها من بلاغات تحذيرية صادرة عن مصالح المعهد الوطني للرصد الجوّي.

ودعت اللجنة، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن ولاية باجة، كافة المواطنين إلى ملازمة الحذر وعدم المجازفة والابتعاد عن الأودية والتقيّد بتوجيهات المصالح ذات الاختصاص، إضافة إلى تفعيل التدابير الوقائية الذاتية.

وأكدّت اللجنة الجهوية، أنّها وكافة اللجان المحلية ستبقى في حالة انعقاد دائم وجاهزة للتدخل الفوري عند كُلّ طارئ.

