غدا: انطلاق التسجيل بخدمة الـSMS للحصول على نتائج مناظرة «السيزيام»

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة (SMS) للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 وذلك بداية من يوم غد الأحد 5 جويلية 2026 على الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة SIX متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من ستة أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وبينت أن الخدمة متاحة لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لـ »اتصالات تونس » و »أوريدو » و »أورنج »، وذلك مقابل تعريفة جملية قدرها 950 مليما. و

سيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج، تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة، بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية. كما أفادت وزارة التربية بأن نتائج المناظرة ستُنشر كذلك على شبكة الإنترنت في اليوم نفسه عبر الموقع الإلكتروني www.6web.tn.

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