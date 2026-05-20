غدا: وزير الخارجية يشارك بالقاهرة في اجتماع حول ليبيا

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة غدا الخميس، بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية ّ بالخارج والشؤون الافريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف.

وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبدعوة من نظيره المصري، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية اليوم الاربعاء.

ويتناول الاجتماع سبُل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حلّ سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويُعزّز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي- الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة.

