غدًا: قابس تعيش على وقع إضراب عام

من المنتظر أن تعيش ولاية قابس يوم غدٍ الثلاثاء، على وقع اضراب عام جهوي، بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة.

وكان الكاتب العام للاتحاد الجهوي صلاح بن حامد قد أكد أن قرار الاضراب العام الذي تم اتخاذه صلب الهيئة الادارية جاء على اثر تطور الاحداث الأخيرة بالجهة وتعطل الملفات البيئية، مشددا على ان الهيئة الإدارية الجهوية للمنظمة الشغيلة لا يمكن إلا أن تساند مطالب أهالي ومتساكني الجهة.

وكشف المتحدث أن « الإضراب لن يشمل القطاعات الحيوية على غرار المستشفيات، وستتواصل الخدمات الضرورية للمواطن ».

وأبرز بن حامد في تصريحات صحفية، أن الاحتجاجات التي ينفذها أهالي قابس ليست اعتباطية، مؤكدا أن الإضراب العام سيكون وسيلة ضغط على الحكومة من أجل إيجاد حلول عاجلة وفعالة لأزمة التلوث البيئي.

كلمات البحث :إضراب;قابس