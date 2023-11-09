غدًا: اضطرابات أو انقطاعات على مستوى شبكة توزيع الغاز الطبيعي ببعض المناطق

أعلنت الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز اليوم الخميس، عن تسجيل اضطرابات أو انقطاعات على مستوى شبكة توزيع الغاز الطبيعي (ضغط منخفض) ببعض مناطق الضاحية الجنوبية غدا، الجمعة، والى غاية، الاثنين 13 نوفمبر 2023.

وعللت الشركة، الاضطرابات والانقطاعات، التي ستشمل كل من مناطق الزهراء وحمام الانف وحمام الشط وبرج السدرية، بسبب أشغال صيانة شبكة نقل الغازالطبيعي.

وأكدت الشركة في هذا الصدد، بأنّ فرقها الفنيّة ستسعى إلى التقليص قدر الإمكان من مدّة هذه الإنقطاعات.

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