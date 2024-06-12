غدًا: افتتاح منفذ رأس الجدير جزئيا أمام الحالات الانسانية والدبلوماسية

أعلنت وزارة الداخلية الليبية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء 12 جوان 2024 أنه بناء على مخرجات الاجتماع الأخير بين وزيري داخلية ليبيا وتونس وتوقيع محضر اتفاق بين الطرفين بإشراف رئيس مجلس الوزراء « عبدالحميد الدبيبة » والمتضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء ، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.

وأعلنت اللجنة المكلفة لإعادة تفعيل العمل بمعبر رأس جدير الحدودي فتح المعبر جزئياً غداً الخميس الموافق 13 جوان 2024م أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية ، وبأن الافتتاح الكلي للمنفذ أمام مواطني البلدين سيكون يوم الخميس الموافق 20 جوان 2024م .

كما أوضحت اللجنة بأن منفذ وازن البري مفتوح حالياً أمام حركة السفر للمواطنين وتنقل البضائع ، وذلك إلى حين إعادة فتح منفذ رأس إجدير وفق الاتفاق مع الجانب التونسي وجاري العمل على انتهاء أعمال الصيانة والتجهيز للمعبر ، وإجراء تغيير الاطارات الأمنية العاملة به والارتقاء بمستوى العمل وفق المعايير الدولية للمعابر الدولية.

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