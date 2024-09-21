غدًا الأحد: الاعتدال الخريفي

يحدث الاعتدال الخريفي في تونس يوم غد الأحد 22-09-2024، على الساعة 13 و 43 دقيقة علما وان هذه الظاهرة تقع عندما تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء مباشرة، مما يؤدي إلى تساوي الليل والنهار في جميع أنحاء العالم.

وفسر المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، السبت، الاعتدال الخريفي، بميل محور دوران الأرض بزاوية 23.44 درجة، مما يتسبب في تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض خلال العام.

ويكون ميل الارض، في يوم الاعتدال، بالنسبة للشمس صفراً، مما يجعل النهار والليل متساويين في الطول علما وانه بعد هذا اليوم، يبدأ النصف الشمالي من الكرة الأرضية في الميل بعيداً عن الشمس .

وتؤدي الظاهرة إلى قصر النهار وزيادة طول الليل تدريجياً حتى يصل إلى أقصر نهار في العام خلال الانقلاب الشتوي أما في النصف الجنوبي، فتشهد زيادة في طول النهار استعداداً لفصل الصيف.

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