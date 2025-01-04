غدًا الأحد: قطع التيار الكهربائي ببعض المناطق من ولاية توزر

أعلنت الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز اليوم السبت، عن قطع التيار الكهربائي ببعض المناطق من ولاية توزر من السّاعة التاسعة صباحا إلى السّاعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد الأحد.

وأوضحت الشركة أن قطع التيّار يأتي في ظل أشغال الصّيانة، التّي تقوم بها مصالحها في هذه المناطق.

وسيشمل الانقطاع، وفق بلاغ صادر عن الشركة، كل من منطقة طرمقة وحي النزهة والعبابسة وحي النهضة ببوهلال وكامل مدينة دغومس من معتمدية دقاش.

وسيتم إرجاع التيّار دون سابق إنذار وتبعا لإنتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة، وفق المصدر ذاته.

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