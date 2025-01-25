غدًا الأحد: قطع التيار الكهربائي في أقاليم سوسة المدينة والمنستير والمهدية والقصرين

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز(أقاليم سوسة المدينة والمنستير والمهدية والقصرين) ، بأن يوم غد الأحد 26 جانفي 2025، سيسجل قطعا للتيار الكهربائي

وأوضحت في بلاغ صادر عنها اليوم السبت، أن هذا القطع يندرج في إطار برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات

وفي مايلي المناطق المعنية بالقطع

في سوسة (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال): خزامة الغربية – سهلول 1 و2 – جوهرة – واد غنيم – تقسيم زعتير-

في تقسيم الثكنات – حي بوحسينة طريق الملعب الاولمبي والحي السكني وراء القاعة المغطاة

في المنستير، (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال): مدينة منزل حرب – مدينة مسجد عيسى والساحلين طريق جمّال

((من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال): معتمدية زرمدين – منطقة السميرات التابعة لمعتمدية المكنين

في المهدية، (من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال): منطقة جبل دار واجة – أخر شارع 2 مارس قرب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي مسعود – شارع ابن الجزار قرب مغازة بن سالم – جزء من حي النور – جزء من أكواش دار الشيخ – جزء من أكواش دار بالحج – طريق بومرداس (من مرشي الزهراء إلى مقهي محسن)- شارع الجمهورية (من مقهى محسن إلى مركز الحرس الوطني)

في القصرين ، (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال): منطقة بودرياس وأحوازها – منطقة بوشبكة وأحوازها – صحراوي وأحوازها – عين الجنان – الأجرد – العصايديّة والرطيبات

ولفتت الشركة في بلاغها، إلى أن عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام

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