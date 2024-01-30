غدًا الأربعاء: انعقاد اللجنة التونسية العمانية المشتركة واتفاقيات تعاون في الأفق

يؤدّي نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 31 جانفي 2024، بتكليف من رئيس الجمهورية: زيارة عمل رسميّة إلى سلطنة عمان لترأس أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة التونسية العمانية المشتركة بمعيّة بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني.

وستكون هذه اللجنة محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة.

كما سيتمّ خلال هذه الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون التي من شأنها مزيد إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

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