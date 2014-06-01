غدًا الأربعاء: جلسة عامة في البرلمان للنظر في عدد من مشاريع القوانين

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غدٍ الأربعاء 31 ديسمبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00).

و يتضّمن جـدول الاعمال، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاثنين، النّظر في مشاريع القوانين الأساسية التالية :

-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ.

-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.

-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

كلمات البحث :برلمان;جلسة;مشاريع القوانين