غدًا الأربعاء: جلسة عامة في البرلمان للنظر في عدد من مشاريع القوانين

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غدٍ الأربعاء 31 ديسمبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00).
و يتضّمن جـدول الاعمال، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاثنين، النّظر في مشاريع القوانين الأساسية التالية :
-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ.
-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.
-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
